Apple представила iPhone 15

Компания Apple пополнила ассортимент смартфонов моделями iPhone 15 и iPhone 15 Plus, которые появятся в продаже 22 сентября по цене в 800 и 900 долларов соответственно за версии со 128 ГБ флеш-памяти. Новинки оснастили вырезом Dynamic Island, как в прошлогоднем iPhone 14 Pro, 6,1- и 6,7-дюймовыми дисплеями с яркостью 2000 кд/кв.м, защитой от влаги, корпусом из переработанного алюминия, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп (оптика с диафрагмой F/1,6) и 12 Мп (сверхширик), фирменной однокристальной системой Apple A16, новой системой шумоподавления, поддержкой спутниковой связи посредством SMS, сервисом помощи на дороге, интерфейсом USB-C и проводными наушниками с этим разъемом.