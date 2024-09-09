Apple представила iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max

Компания Apple пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделями iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, которые станут доступны для покупки 20 сентября по цене в 1000 долларов и 1200 долларов за базовые версии со 128 ГБ и 256 ГБ флеш-памяти соответственно.

Новинки оснастили увеличенными до 6,3- и 6,9-дюйма OLED-дисплеями, титановыми корпусами в черной, белой, серой и пустынной расцветках, 3-нанометровой платформой Apple A18 Pro с 16-ядерным нейронным процессором, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп (есть съемка в 4K при 120 к/с), 48 Мп (сверхширик) и 12 Мп (5-кратное приближение), новой кнопкой Camera Control с чувствительностью к силе нажатия, которая предназначена для управления камерой (зум, спуск затвора, запись видео, настройки), микрофонами студийного качества, рекордной в истории iPhone автономностью и улучшенной зарядкой Magsafe.
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