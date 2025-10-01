Apple представила наушники Powerbeats Fit для спорта

Сегодня компания Beats официально представила новые полностью беспроводные наушники Powerbeats Fit. Они дополняют линейку Powerbeats и ориентированы на пользователей, которым нужны премиальные наушники для интенсивных тренировок. Powerbeats Fit стали прямыми наследниками Beats Fit Pro, которые были представлены четыре года назад. Они сохранили схожую форму вкладышей с гибким «крылышком» для надёжной фиксации в ухе. Также модель получила защиту по стандарту IPX4 от влаги и пота, а в комплект входят четыре пары амбушюр разных размеров — от очень маленьких до крупных. Внутри используется проверенный процессор Apple H1. Наушники оснащены активным шумоподавлением, режимом прозрачности и адаптивным эквалайзером.

Также есть поддержка пространственного звука с динамическим отслеживанием положения головы при подключении к устройствам Apple. Пользователи экосистемы Apple получают весь набор фирменных функций — быстрое подключение одним касанием, автоматическое переключение между устройствами, совместное прослушивание через Audio Sharing, голосовую активацию «Привет, Siri», поиск через Find My и многое другое. При этом Powerbeats Fit полностью совместимы и с Android, где управление доступно через приложение Beats. Время автономной работы составляет до семи часов от самих наушников и до тридцати часов с учётом подзарядки от кейса. Быстрая зарядка за пять минут обеспечивает ещё час воспроизведения, что довольно неплохо по современным меркам.
