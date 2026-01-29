Apple вновь вынуждает Patreon платить 30% комиссии

Платформа Patreon осенью заставит авторов отказаться от устаревших методов биллинга, чтобы соответствовать новым требованиям Apple к подпискам. Миграция затронет около 4% создателей контента, которые до сих пор используют оплату по старому подходу или модель оплаты за каждую публикацию. Apple установила крайний срок перехода на подписочную модель до 1 ноября 2026 года, и на своей странице поддержки Patreon сообщает, что автоматически переведет всех, кто не сделает этого вручную к указанной дате. Эта ситуация может показаться знакомой, потому что Apple уже вводила подобное требование, а затем отказывалась от него. В 2024 году Apple изначально потребовала от Patreon перевести авторов на систему встроенных покупок App Store, что позволило бы применять комиссию Apple в размере 30% к покупкам и продлениям подписок, установив дедлайн до ноября 2025 года и пригрозив удалением приложения из App Store.

Однако в мае Patreon объявила, что этот срок больше не действует, поскольку Apple одобрила обновление, позволяющее пользователям iOS в США использовать альтернативные способы оплаты после решения по делу Epic Games против Apple, которое запретило Apple взимать комиссии с покупок, совершенных вне приложений. Теперь Apple вновь вернулась к этому требованию и установила новый дедлайн. Участники Patreon на iOS по-прежнему могут обходить комиссию Apple в 30%, оформляя подписку через мобильную веб-версию, однако в приложении механизм подписки переработают.
Samsung уже разрабатывает Exynos 2800…
Недавний анонс процессора Exynos 2600, созданного по 2-нм GAA-техпроцессу Samsung, стал для отрасли сигна…
Представлен бюджетный смартфон Vivo Y19s 5G…
Компания Vivo пополнила ассортимент бюджетный смартфонов моделью Y19s 5G, которая оценена на дебютном инд…
Смартфон Huawei Pura X2 показали на первом рендере…
Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал первое изображение складного смартфона Huawei Pura X2, кот…
Samsung ещё не запустила производство Exynos 2600…
Samsung, по данным инсайдеров, ещё в конце сентября получила фору в массовом выпуске своего первого проце…
Смартфон POCO M8 5G оценили в 210 долларов …
Компания POCO пополнила ассортимент смартфонов моделью M8 5G, которая основана на 4-нанометровой однокрис…
iPhone Air 2 выйдет уже в этом году…
Инсайдер Fixed Focus Digital поделился двумя важными подробностями о будущем iPhone Air 2. По его словам,…
Флагман Xiaomi 18 получит экран RGB OLED…
Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл первые подробности о флагманском смартфоне Xiaomi 18…
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недоро…
Изучаемый сегодня смартфон Tecno Spark 40 Pro относится к доступному ценовому сегменту, новинка представл…
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor