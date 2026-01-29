Apple вновь вынуждает Patreon платить 30% комиссии

Платформа Patreon осенью заставит авторов отказаться от устаревших методов биллинга, чтобы соответствовать новым требованиям Apple к подпискам. Миграция затронет около 4% создателей контента, которые до сих пор используют оплату по старому подходу или модель оплаты за каждую публикацию. Apple установила крайний срок перехода на подписочную модель до 1 ноября 2026 года, и на своей странице поддержки Patreon сообщает, что автоматически переведет всех, кто не сделает этого вручную к указанной дате. Эта ситуация может показаться знакомой, потому что Apple уже вводила подобное требование, а затем отказывалась от него. В 2024 году Apple изначально потребовала от Patreon перевести авторов на систему встроенных покупок App Store, что позволило бы применять комиссию Apple в размере 30% к покупкам и продлениям подписок, установив дедлайн до ноября 2025 года и пригрозив удалением приложения из App Store.

Однако в мае Patreon объявила, что этот срок больше не действует, поскольку Apple одобрила обновление, позволяющее пользователям iOS в США использовать альтернативные способы оплаты после решения по делу Epic Games против Apple, которое запретило Apple взимать комиссии с покупок, совершенных вне приложений. Теперь Apple вновь вернулась к этому требованию и установила новый дедлайн. Участники Patreon на iOS по-прежнему могут обходить комиссию Apple в 30%, оформляя подписку через мобильную веб-версию, однако в приложении механизм подписки переработают.