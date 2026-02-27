Официально: Vivo Y21 5G получит батарею на 6500 мАч

Компания Vivo объявила, что в ближайшее время в Индии будет представлен смартфон Y21 5G. Производитель не назвал точную дату презентации, но подтвердил некоторые характеристики. Итак, аппарат оснастят батареей BlueVolt ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 44-Вт быстрой проводной зарядки, дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, сдвоенной основной камерой и защитой пыли и влаги в соответствии со степенью IP65. Ранее стало известно, что на стартующей 2 марта выставке MWC 2026 будет официально представлен флагманский камерофон Vivo X300 Ultra. Компанию ему составят Vivo X300, X300 Pro, X Fold5 и V70.