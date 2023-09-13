Apple представила новые AirPods Pro с USB Type-C

Вероятно, было бы очень странно, если бы компания Apple перевела линейку iPhone на порт USB Type-C, а популярные среди пользователей AirPods Pro компания оставила бы с зарядным портом Lightning. Соответственно, вчера в рамках презентации компания Apple объявила, что AirPods Pro теперь будут поставляться с зарядным кейсом USB Type-C. Это позволит покупателям нового iPhone 15 заряжать свои наушники, используя один и тот же кабель для обоих устройств. Более того, что очень странно, вы также сможете заряжать AirPods от iPhone — это официальное заявление с презентации, хотя ранее подобные вещи для смартфонов Apple были недоступны. Если не учитывать изменений корпуса, это всё те же превосходные AirPods Pro второго поколения со всеми привычными характеристиками.

Более того, вскоре они получат новые программные функции вроде технологии Adaptive Audio, Conversation Awareness и так далее, что сделает работу с устройством более удобной в повседневной жизни. К сожалению, чтобы получить эти функции, придётся подождать до выхода iPhone 15 (22 сентября). Кроме того, что очень грустно, владельцы текущих наушников не смогут просто купить отдельно чехол с USB Type-C — он поставляется только в комплекте с наушниками. Переход AirPods на USB Type-C практически завершает постепенный переход Apple на передовой разъём — вслед за Mac, iPad, iPhone и даже аксессуарами вроде пульта дистанционного управления Apple TV 4K. Правда, Apple на это потребовалось больше 11 лет.
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