Apple представила новые мобильные процессоры

Вчера в рамках фирменной презентации компания Apple официально представила свои новые флагманские смартфоны, которые получили более производительные процессоры под названием A18 и A18 Pro. Примечательно, что в рамках данного мероприятия представители компании не презентовали аудитории графики, на которых можно заметить существенные преимущества данных процессоров над чипами предыдущего поколения. Если вы смотрели какие-то предыдущие презентации компании Apple, то могли заметить, что буквально каждый раз в рамках презентации свежего чипа гигант из Купертино показывал на экране графики с внушительным приростом производительности от поколения к поколению. Но вчера ничего подобного нам не показали, что вызвало массу вопросов у потенциальных покупателей.

Вероятно, причина в том, что компании на текущий момент просто нечего показать. Производитель на протяжении достаточно длительного времени демонстрировал крайнее мощные процессоры в своих смартфонах, и на текущий момент он просто упёрся в свои технологические возможности. И в обозримом будущем ситуация кардинально меняться не будет, потому что производственные возможности TSMC тоже сейчас находятся на своём пике. Это значит, что компания будет делать упор на софт и искусственный интеллект, потому что в данном направлении можно предоставить огромное количество различных нововведений, способных повысить продажи новых флагманов. А вот с чипами компания будет вести себя более аккуратно.