Apple представила программу AppleCare One

Сегодня Apple представила новую программу защиты устройств — AppleCare One. Это расширенная версия AppleCare+, рассчитанная сразу на несколько гаджетов, независимо от их типа. За 20 долларов в месяц пользователи получают покрытие до трёх устройств — при необходимости можно подключать дополнительные устройства за 6 долларов в месяц за каждое. Главное условие — технике должно быть не более четырёх лет, а для наушников — не более одного года. Все устройства также должны быть в рабочем состоянии. Программа стартует в США уже завтра. Подключиться можно с iPhone, iPad, Mac или через ближайший магазин Apple. По сути, AppleCare One включает всё то же, что и обычный AppleCare+, но действует сразу на несколько девайсов и даёт больше гибкости — вы можете в любой момент добавить или убрать устройство, и не нужно оформлять отдельную подписку на каждый гаджет.

Пользователь получает неограниченный ремонт в случае случайных повреждений — например, падений или контакта с жидкостью, круглосуточную поддержку от специалистов Apple, быстрое обслуживание с использованием оригинальных компонентов и гарантийное обслуживание на аккумуляторы. Также добавлена защита от кражи и утери — теперь она распространяется не только на iPhone, но и на iPad и Apple Watch. Apple подчёркивает, что новый план экономит деньги. Например, подключив iPhone, iPad и Apple Watch к AppleCare One, можно сэкономить 11 долларов в месяц по сравнению с оформлением отдельных AppleCare+ планов.