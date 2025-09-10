Apple представила систему Sleep Score в умных часах

На вчерашней презентации Apple представила сразу несколько новинок — главным событием стали новые iPhone 17, однако не меньше интереса вызвали функции для здоровья, реализованные в свежей линейке Apple Watch. Среди них — уведомления о гипертонии и система Sleep Score, оценивающая качество сна. И хотя многие захотят обновить часы, особенно если их модель давно не получала обновлений, обладатели некоторых прошлых поколений могут быть спокойны — часть нововведений появится и у них. Например, уведомления о гипертонии помогут вовремя узнать о риске повышенного давления или резких скачках давления. Для анализа будут использоваться оптические датчики сердечного ритма, которые в течение месяца отслеживают реакции сосудов. Функция станет доступна владельцам Apple Watch Series 9 и новее, а также Apple Watch Ultra 2 и последующих моделей с watchOS 26. Пока что её запуск ожидает одобрения FDA, но Apple планирует ввести её сразу более чем в 150 странах.

Система Sleep Score позволит получать подробную оценку сна, основываясь на измерении температуры запястья, уровня кислорода в крови, частоты сердечных сокращений и дыхания. На основе этих данных формируется итоговый балл качества сна. Доступ к функции получат Apple Watch Series 6 и новее, Watch SE 2 и более свежие версии, а также все Apple Watch Ultra, работающие на watchOS 26 или в паре с iPhone 11 и новее. Релиз состоится 15 сентября 2025 года вместе с обновлением watchOS 26. Функции крайне полезные.
