Apple представила собственную ИИ для редактирования фото

Новая модель искусственного интеллекта от Apple получила название MGIE (MLLM-Guided Image Editing), представляет собой многомодальную большую языковую модель, которая может интерпретировать и выполнять команды пользователей на уровне пикселей. Этот инструмент может манипулировать и редактировать множество аспектов изображения — яркость, резкость, контраст и многое другое. Кроме того, новый ИИ может добавлять графические эффекты на изображение по запросу пользователя. Здесь стоит отметить, что новая модель искусственного интеллекта от Apple понимает контекст и логическое мышление. Например, вы можете добавить изображение пиццы и запросить сделать его более полезным. Модель искусственного интеллекта автоматически добавит овощи на изображение, понимая, что здоровье связано с овощами в пище.