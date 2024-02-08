Apple представила собственную ИИ для редактирования фото

На текущий момент абсолютно очевидно, что компания Apple отстаёт от гигантов вроде ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google — работа над искусственным интеллектом требует безумных вложений сил, денег и времени, и у Apple с этим пока что серьёзные проблемы. Тем не менее, компания вложила значительные инвестиции в область искусственного интеллекта с целью внедрения этой технологии в линейку iPhone 16 уже в этом году с выпуском iOS 18. Кроме того, инсайдеры поделились информацией о том, что разработчики из компании Apple выпустили новую модель искусственного интеллекта, которая может редактировать изображения на основе команд пользователя.

Новая модель искусственного интеллекта от Apple получила название MGIE (MLLM-Guided Image Editing), представляет собой многомодальную большую языковую модель, которая может интерпретировать и выполнять команды пользователей на уровне пикселей. Этот инструмент может манипулировать и редактировать множество аспектов изображения — яркость, резкость, контраст и многое другое. Кроме того, новый ИИ может добавлять графические эффекты на изображение по запросу пользователя. Здесь стоит отметить, что новая модель искусственного интеллекта от Apple понимает контекст и логическое мышление. Например, вы можете добавить изображение пиццы и запросить сделать его более полезным. Модель искусственного интеллекта автоматически добавит овощи на изображение, понимая, что здоровье связано с овощами в пище.