Apple представит AirPods 2 с новым дизайном в 2020 году

Apple выпустит модернизированную модель с поддержкой беспроводной зарядки в первом квартале 2019 года, а также совершенно новый дизайн AirPods в начале 2020 года. AirPods 2 будет оснащена измененным шарниром для поддержки изменений внешнего вида и более высоких требований к температуре, а также обновлением спецификации Bluetooth 5.0.

Предстоящие AirPods будут иметь обновленный беспроводной чип и позволить пользователям активировать Siri, не нажимая на наушники. Кроме того, AirPods 2 будет оснащена функциями шумоподавления, улучшенным звуком и защитой от воды.