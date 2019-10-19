Apple представит AirPods Pro с новым дизайном в октябре

Ожидается, что Apple AirPods с технологией шумоподавления дебютирует в конце этого месяца. Новые AirPods будут иметь прозвище «Pro» и иметь обновленный дизайн вкладышей для поддержки функции шумоподавления. Они также получат металлическую конструкцию для увеличения теплоотдачи и водонепроницаемый корпус. По слухам, AirPods Pro будет стоить $ 260.

В этом году Apple выпустила 2-е поколение наушников с улучшенным процессором Apple H1, что обеспечивает на 50% больше времени автономной работы, реагирует на голосовую команду "Привет, Siri" и может комплектоваться беспроводным зарядным чехлом.