Apple представит новые наушники AirPods Pro 3

К сожалению, источник не предоставил дополнительных деталей относительно улучшенной функции шумоподавления, но может предположить, что система станет мощнее, будет работать адаптивно в зависимости от уровня шума вокруг пользователя и всё в таком духе — всё это уже имеют конкуренты. И, к сожалению, на текущий момент неизвестно, получат ли будущие наушники новый дизайн или он останется неизменным. Впрочем, может смело предположить, что производитель ничего менять не станет, потому что текущий дизайн хорошо узнаваем среди пользователей, плюс смена дизайна вынудит производителя полностью менять производственные линии. Это дорогое удовольствие, которое, естественно, сказывается на стоимости конечной продукции, а Apple явно не горит желанием повышать цену и без того дорогих наушников.