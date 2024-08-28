Apple представит новые наушники AirPods Pro 3

Если верить информации западных инсайдеров, компания Apple планирует представить AirPods 4 на предстоящем мероприятии, которое состоится 9 сентября текущего года. Кроме того, сегодня появились слухи о том, что компания представит также наушники AirPods Pro 3, которые получат улучшенную функцию активного шумоподавления по сравнению с предыдущей версией AirPods Pro 2. Стоит напомнить, что наушники AirPods Pro 2 были выпущены два года назад, предложив лишь незначительные улучшения по сравнению с первой версией. Соответственно, в этом году производитель планирует слегка улучшить свои наушники топового уровня, чтобы у пользователей вновь возникла необходимость обновиться.

К сожалению, источник не предоставил дополнительных деталей относительно улучшенной функции шумоподавления, но может предположить, что система станет мощнее, будет работать адаптивно в зависимости от уровня шума вокруг пользователя и всё в таком духе — всё это уже имеют конкуренты. И, к сожалению, на текущий момент неизвестно, получат ли будущие наушники новый дизайн или он останется неизменным. Впрочем, может смело предположить, что производитель ничего менять не станет, потому что текущий дизайн хорошо узнаваем среди пользователей, плюс смена дизайна вынудит производителя полностью менять производственные линии. Это дорогое удовольствие, которое, естественно, сказывается на стоимости конечной продукции, а Apple явно не горит желанием повышать цену и без того дорогих наушников.