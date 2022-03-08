Apple представит зеленый iPhone 13 на сегодняшнем мероприятии

Первое мероприятие Apple начнется сегодня в 18:00 по всемирному координированному времени, где ожидается анонс нового iPhone SE и обновленного iPad Air. Однако в новом отчете утверждается, что это будут не единственные продукты, о которых Apple расскажет на мероприятии, поскольку компания представит новые варианты цвета для iPhone 13 и iPad Air, а также представит Mac Studio и новый дисплей.

По словам информатора, Apple анонсирует iPhone 13 зеленого цвета и фиолетовый iPad Air.

Кроме того, Apple представит на мероприятии Mac Studio вместе с новым 27-дюймовым монитором, причем Mac Studio станет «звездой шоу».