Apple превратит iPhone в терминалы оплаты

Пользователю просто нужно ввести сумму, которую он хочет снять, а его клиенту нужно только приложить свою кредитную карту к задней части устройства. Apple отклонила приглашение Bloomberg прокомментировать ситуацию, поэтому неясно, будет ли так же работать ее встроенная функция iPhone. Кроме того, источники Bloomberg не могут сказать, будет ли эта функция реализована в рамках Apple Pay. Однако команда, разрабатывающая эту функцию, по сообщениям, работала с платежным подразделением технологического гиганта с тех пор, как Apple приобрела Mobeewave. На данный момент также неизвестно, запускает ли Apple сервис с существующей платежной сетью или создаст нечто новое. Стоит напомнить, что перед приобретением Mobeewave объединилась с Samsung, чтобы превратить их телефоны в бесконтактные платежные терминалы.