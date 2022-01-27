Apple превратит iPhone в терминалы оплаты

Малые предприятия вскоре смогут принимать платежи с помощью своих iPhone без необходимости в дополнительном оборудовании. Согласно Bloomberg, Apple может начать развертывание этой функции через обновление программного обеспечения в ближайшие несколько месяцев, возможно, с финальной версией операционной системы iOS 15.4, которая выйдет этой весной. Сообщается, что Apple работает над сервисом с 2020 года, когда она приобрела канадский стартап Mobeewave, известный разработкой технологии, превращающей телефон в платежный портал. Для работы технологии Mobeewave требуется только приложение и NFC телефона, в отличие от таких сервисов, как Square, которые требуют использования внешнего оборудования.

Пользователю просто нужно ввести сумму, которую он хочет снять, а его клиенту нужно только приложить свою кредитную карту к задней части устройства. Apple отклонила приглашение Bloomberg прокомментировать ситуацию, поэтому неясно, будет ли так же работать ее встроенная функция iPhone. Кроме того, источники Bloomberg не могут сказать, будет ли эта функция реализована в рамках Apple Pay. Однако команда, разрабатывающая эту функцию, по сообщениям, работала с платежным подразделением технологического гиганта с тех пор, как Apple приобрела Mobeewave. На данный момент также неизвестно, запускает ли Apple сервис с существующей платежной сетью или создаст нечто новое. Стоит напомнить, что перед приобретением Mobeewave объединилась с Samsung, чтобы превратить их телефоны в бесконтактные платежные терминалы.
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