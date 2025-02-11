Apple принудительно активирует ИИ-функции на смартфонах и планшетах

Обновление операционной системы iPhone, iPad или Mac до последней версии программного обеспечения может неожиданно включить Apple Intelligence, даже если пользователь ранее отключил эти функции. Некоторые владельцы устройств Apple сообщают, что после установки iOS / iPadOS 18.3.1 или macOS 15.3.1 им снова пришлось отключать Apple Intelligence вручную. Это затронуло тех, кто ранее деактивировал ИИ-функции в iOS 18.3 или macOS 15.3 — первых обновлениях, где сервис Apple Intelligence был включен по умолчанию. Согласно информации издания MacRumors и пользователей Reddit, после обновления системы появляется экран приветствия Apple, после которого ИИ-функции активируются даже у тех, кто ранее их отключил по собственному желанию.

Apple пока что не комментировала эту ситуацию, но стоит понимать, что это, скорее всего, было сделано умышленно. Многие пользователи отключают функции искусственного интеллекта, потому что их работа не такая уж нужная, но для Apple это потенциально огромные финансовые потери. Ведь компания вкладывает просто безумные ресурсы в то, чтобы продвигать свой сервис искусственного интеллекта, а пользователи при этом ими не пользуются и не будут покупать платную подписку в обозримом будущем. Это очень важный момент для развития компании, потому что ИИ-сервисы сейчас для многих даже важнее производительности железа или качества камеры. Именно из-за этого ИИ-функции были активированы автоматически после апдейта.