Apple признала проблему с перегревом смартфонов iPhone 15

Несколько недель назад в сети появилась информация о том, что смартфоны iPhone 15 в случае использования беспроводной зарядки в автомобилях BMW могут перегреваться настолько, что система зарядки просто выходит из строя. Безусловно, владельцам достаточно дорогих автомобилей и не менее дорогих смартфонов не очень понравилось, что новый гаджет просто выходит из строя без видимых на то причин. При этом сама компания Apple весьма длительное время игнорировала эту проблему, никак не комментируя ситуацию с перегревом и выходом смартфонов из строя. Но сегодня появилась официальная информация о том, что компания Apple признала проблему на аппаратном уровне, которую будут решать в ближайшем будущем. Это значит, что пользователи, смартфоны которых вышли из строя после зарядки в автомобиле, скорее всего будут заменены.

При этом пока что официальных комментариев относительно того, что именно привело к данного рода проблемы, в компании Apple не предоставляют. То есть можно лишь предполагать, что система беспроводной зарядки автомобиля не справляется с какими-то дополнительными настройками в операционной системе нового смартфона, вследствие чего модуль беспроводной зарядки выходит из строя. Но даже в этом сценарии очень странно, что компания Apple перед релизом iPhone 15 не провела соответствующие тесты, чтобы выявить подобного рода проблемы. Будем надеяться, что в будущем такого рода сценарии будут проверяться ещё до того, как смартфон за столь внушительные деньги отправятся на прилавки.