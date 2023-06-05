Apple продаёт процессоры дешевле конкурентов

На текущий момент известно, что процессоры Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и Apple A16 Bionic выпускаются массово на 4-нм технологическом процессе N4 компании TSMC — на текущий момент это самый передовой технологический процесс на рынке. Исходя из этого, можно предположить, что и Qualcomm, и Apple платят за производство каждого отдельного процессора одну и ту же цену. Однако, по информации инсайдеров, компания Qualcomm, которая уже разработала процессор следующего поколения Snapdragon 8 Gen 3, хотя и платит за чип столько же, сколько и Apple, но продаёт свои процессоры гораздо дороже, чем конкурент. Если верить информации известных аналитиков, компания Qualcomm продаёт свои процессоры Snapdragon 8 Gen 2 за 160 долларов — это безумно высокая цена, пусть это и флагманский процессор.

У компании Apple процессор A16 Bionic, который производится на том же заводе по тому же технологическому процессу, стоит всего 110 долларов, то есть на 50 долларов дешевле. Аналитики считают, что это напрямую связано с желанием хотя бы что-то заработать на процессоре — Qualcomm продаёт отдельно чип, тогда как Apple продаёт смартфон в сборе. Компания Apple разработала A16 Bionic для использования в своих собственных смартфонах iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, а не для продажи другим производителям устройств. Соответственно, производитель может продавать гаджет с процессором по более низкой цене, потому что в конечном итоге Apple продаёт смартфон с наценкой в 500%.