Apple продаёт процессоры дешевле конкурентов

На текущий момент известно, что процессоры Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и Apple A16 Bionic выпускаются массово на 4-нм технологическом процессе N4 компании TSMC — на текущий момент это самый передовой технологический процесс на рынке. Исходя из этого, можно предположить, что и Qualcomm, и Apple платят за производство каждого отдельного процессора одну и ту же цену. Однако, по информации инсайдеров, компания Qualcomm, которая уже разработала процессор следующего поколения Snapdragon 8 Gen 3, хотя и платит за чип столько же, сколько и Apple, но продаёт свои процессоры гораздо дороже, чем конкурент. Если верить информации известных аналитиков, компания Qualcomm продаёт свои процессоры Snapdragon 8 Gen 2 за 160 долларов — это безумно высокая цена, пусть это и флагманский процессор.

У компании Apple процессор A16 Bionic, который производится на том же заводе по тому же технологическому процессу, стоит всего 110 долларов, то есть на 50 долларов дешевле. Аналитики считают, что это напрямую связано с желанием хотя бы что-то заработать на процессоре — Qualcomm продаёт отдельно чип, тогда как Apple продаёт смартфон в сборе. Компания Apple разработала A16 Bionic для использования в своих собственных смартфонах iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, а не для продажи другим производителям устройств. Соответственно, производитель может продавать гаджет с процессором по более низкой цене, потому что в конечном итоге Apple продаёт смартфон с наценкой в 500%.
Motorola Moto G Stylus (2023) показали на рендерах…
В сети появились первые изображения смартфона Motorola Moto G Stylus (2023), который еще не был представл…
Sony Xperia 5 V не получит зарядку в комплекте …
Китайское сертификационное ведомство 3C раскрыло подробности о смартфоне Sony Xperia 5 V, который еще не…
iPhone 12 Pro Max распродают за 85 тысяч рублей …
Профильный ресурс Hi-Tech Mail.ru сообщает, что отечественные магазины распродают iPhone 12 Pro Max по ре…
Объявлена дата выхода Huawei P60 и Mate X3…
Компания Huawei объявила, что флагманские смартфоны Huawei P60 и Mate X3 будут показаны на мероприятии 23…
Смартфон Xiaodu Qinghe оценен в 200 долларов …
Сетевые источники сообщают о выходе смартфона Xiaodu Qinghe, который предназначен для детей и подростков.…
Смартфон Gionee F1 Plus оценен в 160 долларов …
Китайская компания Gionee пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Gionee F1 Plus, которая полу…
Oppo Find X6 и X6 Pro вызвали ажиотаж еще до выхода …
Официальная презентация флагманских смартфонов Oppo Find X6 и Oppo Find X6 Pro запланирована на 21 марта…
Google готовит к релизу процессор Tensor G3…
К сожалению, компания Google не показала процессор Tensor G3 на ключевой презентации I/O, но благодаря св…
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой
Обзор realme 9 6/128 ГБ. Среднебюджетник с AMOLED-экраном и камерой на 108 МпОбзор realme 9 6/128 ГБ. Среднебюджетник с AMOLED-экраном и камерой на 108 Мп
Обзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFCОбзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFC
iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличияiPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличия
Обзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушкаОбзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушка
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor