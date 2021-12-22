Apple продала больше всего смартфонов 5G по всему миру

Согласно последнему отчету Strategy Analytics , чемпионом в мировой гонке поставок смартфонов 5G в третьем квартале 2021 года является Apple. Неудивительно, что Apple поставила больше всего смартфонов 5G в третьем квартале 2021 года, учитывая, что она только что выпустила свою популярную и совершенно новую серию iPhone 13 на базе 5G еще в сентябре 2021 года, а также предложила снижение цен на 100 долларов США на свой флагман 5G, iPhone 12. Эти два фактора привели к росту продаж iPhone.

Самым большим конкурентом является компания Samsung, занявшая второе место в мире по поставкам смартфонов на базе Android 5G. Благодаря своим популярным Galaxy Z Flip3 и Fold3, выпущенным еще в августе и постоянно расширяющемуся ассортименту смартфонов серии A, Samsung многое сделала для того, чтобы не отставать от конкурентов.