Apple продаст вам запчасти для iPhone, чтобы вы починили его дома

Компания планирует начать продавать запчасти, инструменты и предлагать инструкции по ремонту продуктов Apple в домашних условиях, без необходимости приносить их в магазин или стороннюю ремонтную мастерскую. Apple планирует начать с iPhone 12 и 13, а затем - с компьютеров Mac с чипами M1. Сначала вы сможете заменить дисплей, аккумулятор и камеру iPhone, используя детали от Apple, а другие варианты появятся позже.

Это огромный ход от Apple, которая исторически сопротивлялась движению за право на ремонт и любому ремонту, происходящему за пределами ее собственных магазинов. На этой неделе Apple отказалась от программного обеспечения, которое мешало работе Face ID, если клиенты заменяли свой собственный экран. Apple называет программу «Самостоятельный ремонт», и она будет запущена «в начале следующего года» в США, а затем расширится на другие страны. Компания заявляет, что программа предназначена только для «отдельных технических специалистов, обладающих знаниями и опытом в области ремонта электронных устройств», и что большинству клиентов все же следует обращаться к профессионалам. Но Apple, по крайней мере, теперь предлагает вариант для клиентов, которые действительно чувствуют себя комфортно, проводя ремонт самостоятельно. Крайне важно, что выполнение такого ремонта самостоятельно не приведет к аннулированию гарантии на устройство, согласно TechCrunch. Apple заявляет, что планирует продать «более 200 отдельных деталей и инструментов».