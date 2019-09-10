Apple продемонстрировала топовые iPhone 11 Pro и Pro Max

Компания Apple представила iPhone 11 Pro и Pro Max которые теперь поставляются с тремя задними камерами в квадратном модуле. Это первые iPhone, которые носят прозвище Pro, и компания говорит, что это потому, что они также являются первыми, кто имеет надлежащую систему камер профессионального уровня.

Система камер включает три 12 МП объектива, каждый из которых способен снимать видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду, а также поддерживает расширенный динамический диапазон и стабилизацию видео. Новое добавление сверхширокого объектива с углом обзора 120 ° отлично подойдет для драматических пейзажных снимков, предоставляя больше гибкости, когда речь идет о кадрировании изображения. Телеобъектив также имеет большую диафрагму f / 2.0, которая может пропустить на 40% больше света. Камеры объединяются, чтобы предоставить более мощные функции масштабирования.

Apple использует новую OLED-панель, которая обеспечивает впечатляющие 1200 нит и контрастность 2 000 000: 1. Это также предположительно на 15 % более энергоэффективно. Apple также дает этому экрану новое имя, назвав его Super Retina XDR дисплеем. Стекло изготовлено из одного цельного листа и является самым прочным стеклом, когда-либо использовавшимся на смартфоне. Стеклянная задняя крышка также имеет новую матовую текстуру.

Конечно, iPhone 11 Pro и Pro Max также дебютируют с новым чипом Apple A13 Bionic, который на 20 % быстрее, чем A12. Смартфоны доступны трех версиях памяти: 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Цены на IPhone 11 Pro и Pro Max начинаются с 89 990 рублей и 99 990 рублей соответственно.