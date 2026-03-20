Apple прокачала защиту от багов и уязвимостей

Apple разработала новый механизм, который позволяет поддерживать безопасность своих операционных систем на актуальном уровне без привязки к крупным обновлениям. Эта система получила название Background Security Improvements и распространяется на все платформы компании — от iPhone и iPad до компьютеров Mac, которыми пользуются сотни миллионов людей по всему миру. Суть подхода в том, что при обнаружении уязвимостей, например в браузере Safari, движке WebKit или другом ПО с постоянным доступом к интернету, исправления выпускаются сразу, а не откладываются до следующего крупного обновления системы. Таким образом, вместо ожидания новой версии ОС пользователи получают регулярные патчи, которые закрывают проблемы безопасности по мере их появления.

Компания постепенно улучшает пользовательский опыт на своих устройствах, и это нововведение стало важным шагом в этом направлении. Background Security Improvements начинают внедряться с версий операционных систем iOS 26.1, iPadOS 26.1 и macOS 26.1 и будут развиваться в последующих обновлениях на поддерживаемых устройствах. Интересно, что Apple также публикует информацию о таких обновлениях с указанием даты, затронутых компонентов и номера CVE. Это позволяет понять, какие именно уязвимости были устранены и почему обновление было необходимо, а также даёт уверенность в том, что система остаётся защищённой на фоне растущего числа интернет-угроз, нацеленных на не обновленные устройства.