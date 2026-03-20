Apple прокачала защиту от багов и уязвимостей

Apple разработала новый механизм, который позволяет поддерживать безопасность своих операционных систем на актуальном уровне без привязки к крупным обновлениям. Эта система получила название Background Security Improvements и распространяется на все платформы компании — от iPhone и iPad до компьютеров Mac, которыми пользуются сотни миллионов людей по всему миру. Суть подхода в том, что при обнаружении уязвимостей, например в браузере Safari, движке WebKit или другом ПО с постоянным доступом к интернету, исправления выпускаются сразу, а не откладываются до следующего крупного обновления системы. Таким образом, вместо ожидания новой версии ОС пользователи получают регулярные патчи, которые закрывают проблемы безопасности по мере их появления.

Компания постепенно улучшает пользовательский опыт на своих устройствах, и это нововведение стало важным шагом в этом направлении. Background Security Improvements начинают внедряться с версий операционных систем iOS 26.1, iPadOS 26.1 и macOS 26.1 и будут развиваться в последующих обновлениях на поддерживаемых устройствах. Интересно, что Apple также публикует информацию о таких обновлениях с указанием даты, затронутых компонентов и номера CVE. Это позволяет понять, какие именно уязвимости были устранены и почему обновление было необходимо, а также даёт уверенность в том, что система остаётся защищённой на фоне растущего числа интернет-угроз, нацеленных на не обновленные устройства.
Глобальную версию Xiaomi 17 Ultra оценили в 1500 евро …
Компания Xiaomi выпустила на мировой рынок флагманский камерофон Xiaomi 17 Ultra, который обойдется в 150…
Redmi Turbo 5 показали на пресс-рендерах…
Вслед за Redmi Turbo 5 Max компания Xiaomi опубликовала изображения базовой модели Redmi Turbo 5, которая…
iPhone 18 Pro Max получит более ёмкую батарею…
Ранее сообщалось, что Apple сделает iPhone 18 Pro Max толще и тяжелее всех предыдущих моделей, и теперь с…
Vivo V70 FE получит защиту от воды …
Сетевые источники раскрыли подробности о смартфоне Vivo V70 FE, который скоро присоединится к ранее выпущ…
Apple столкнулась с дефицитом чипов для iPhone 18…
В следующем году рынок смартфонов увидит первые 2-нм процессоры Apple — A20 и A20 Pro, которые, как ожида…
Смартфон Infinix SMART 20 засветился в сети …
В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о бюджетном смартфоне Infinix SMART 20, который е…
ASUS отменила смартфон ROG Phone 10 …
Недавно компания ASUS объявила, что больше не будет выпускать смартфоны. Теперь стало известно, что не ув…
iQOO Z11X протестировали в бенчмарке …
В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования среднебюджетного смартфона iQOO Z1…
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor