Apple проведёт мероприятие WWDC 2023 уже 5 июня

Например, Apple также может открыть платформы realityOS или rOS для разработчиков, поскольку ожидается, что компания выпустит свой AR-гарнитур в этом году. Кроме того, iOS 17 является крупным обновлением, как сообщалось недавно, и компания предложит широкий спектр инструментов для разработчиков, чтобы они могли воспользоваться ими и сделать систему более интересной для пользователя. Остаётся лишь надеяться, что на этом мероприятии компания действительно представит шлем дополненной реальности, благодаря чему пользователь откроет для себя мир совершенно других развлечений. Это очень важный момент, потому что новых устройств компания Apple не выпускала уже очень давно, а пользователи просто обожают различные нововведения и инновации. С другой стороны, кто будет покупать AR-шлем за 3000 долларов, мы пока что не знаем.