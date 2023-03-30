Apple проведёт мероприятие WWDC 2023 уже 5 июня

Apple объявила, что она проведет свое мероприятие WWDC 2023 уже 5 июня, где она объявит о предстоящих обновлениях для iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и многого другого. Как и в прошлые годы, WWDC 2023 будет онлайн-мероприятием, но некоторые разработчики, конечно, получат официальное приглашение в кампус Apple. В рамках данного события компания выпустит первую бета-версию iOS 17, macOS 14, watchOS 10 и tvOS 17 для тестирования разработчиками, а окончательный релиз состоится позже в этом году вместе с новыми моделями iPhone 15. Стоит отметить, что мероприятие WWDC 2023 от Apple является одним из самых ожидаемых событий года.

Например, Apple также может открыть платформы realityOS или rOS для разработчиков, поскольку ожидается, что компания выпустит свой AR-гарнитур в этом году. Кроме того, iOS 17 является крупным обновлением, как сообщалось недавно, и компания предложит широкий спектр инструментов для разработчиков, чтобы они могли воспользоваться ими и сделать систему более интересной для пользователя. Остаётся лишь надеяться, что на этом мероприятии компания действительно представит шлем дополненной реальности, благодаря чему пользователь откроет для себя мир совершенно других развлечений. Это очень важный момент, потому что новых устройств компания Apple не выпускала уже очень давно, а пользователи просто обожают различные нововведения и инновации. С другой стороны, кто будет покупать AR-шлем за 3000 долларов, мы пока что не знаем.