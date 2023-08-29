Apple проведёт презентацию iPhone 15 уже 12 сентября

Компания Apple только что разослала приглашения на своё большое событие, которое состоится 12 сентября в 19:00 по московскому времени. Ожидается, что компания объявит о линейке iPhone 15 и новых моделях Apple Watch, что, вероятно, является правдой, потому что ранее компания никогда не пропускала релиз новых смартфонов. В приглашении, отправленном Apple, компания говорит о своём мероприятии под названием Wonderlust, которое состоится прямо на территории Apple Park. Приглашение также включает логотип Apple в сером, синем и чёрном цветах, что может намекать на варианты расцветок, которые, как сообщается, будут доступны в линейке iPhone 15 Pro.

Вероятно, звездой события станет линейка iPhone 15, так как инсайдеры сообщают, что iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут выглядеть так же, как iPhone 14, но с несколькими ключевыми отличиями. Вырез сверху экрана, по всей видимости, будет заменен на Dynamic Island, который впервые появился в линейке iPhone 14 Pro. Разъём Lightning также может быть заменён на разъём USB Type-C, что может обеспечить более быструю зарядку и универсальность. Что касается iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, то у этих смартфонов могут быть более значительные изменения. По слухам, эти более дорогие модели получат корпус из титана, более тонкие рамки, большие улучшения камеры и, подобно базовым iPhone 15, разъёмы USB Type-C. Проблема лишь в том, что эти улучшения также могут сопровождаться повышением цены. К счастью, скоро все детали будут представлены.
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