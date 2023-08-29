Apple проведёт презентацию iPhone 15 уже 12 сентября

Вероятно, звездой события станет линейка iPhone 15, так как инсайдеры сообщают, что iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут выглядеть так же, как iPhone 14, но с несколькими ключевыми отличиями. Вырез сверху экрана, по всей видимости, будет заменен на Dynamic Island, который впервые появился в линейке iPhone 14 Pro. Разъём Lightning также может быть заменён на разъём USB Type-C, что может обеспечить более быструю зарядку и универсальность. Что касается iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, то у этих смартфонов могут быть более значительные изменения. По слухам, эти более дорогие модели получат корпус из титана, более тонкие рамки, большие улучшения камеры и, подобно базовым iPhone 15, разъёмы USB Type-C. Проблема лишь в том, что эти улучшения также могут сопровождаться повышением цены. К счастью, скоро все детали будут представлены.