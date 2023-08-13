Apple работает над iPhone SE 4

Сетевые источники сообщают, что несмотря на недавние слухи, компания Apple не собирается закрывать линейку смартфонов iPhone SE. Более того, китайские производители экранов уже ведут борьбу за право поставлять купертиновцам дисплеи для четвертого поколения. Предполагается, что главным производителем станет BOE китайская компания Tianma, а одним из второстепенных поставщиков – компания Tianma. Что до самого смартфона, ему приписывают наличие 6,1-дюймового OLED-экрана, модема для сотовых сетей пятого поколения и дизайна в стиле iPhone 14.

Напомним, что iPhone SE третьего поколения вышел в 2022 году. Он оснащается фирменным процессором Apple A15 Bionic, модемом 5G, 4,7-дюймовым экраном Retina HD, дактилоскопическим сенсором TouchID, 4 ГБ ОЗУ, керамическим стеклом как спереди, так и сзади, 12-Мп основной и 7-Мп фронтальной камерами.
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