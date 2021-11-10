Apple работает над обновлением программного обеспечения, чтобы включить Face ID после ремонта

На прошлой неделе iFixit обнаружил, что несанкционированный ремонт экрана на новом iPhone 13 серии делает Face ID нерабочим. Это связано с крошечной новой микросхемой управления, встроенной в гибкий кабель, соединяющий экраны на телефонах, который связывает каждый дисплей с его уникальной материнской платой. Это означало, что все ремонтные мастерские, не участвующие в программе Apple Independent Repair Program, будут вынуждены демонтировать небольшой чип из разбитого экрана, а затем повторно припаивать его на новом дисплее - процесс, который потребует много времени и усилий, а также особых затрат.

Apple пояснила, что работает над обновлением программного обеспечения, которое не потребует ремонта для переноса микросхемы микроконтроллера после замены экрана, что является большой победой для независимых ремонтных мастерских. Apple пока не объявила точные сроки для обновления.