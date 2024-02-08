Apple работает над складным iPhone

Если верить западным журналистам, которые получили информацию от анонимных источников, компания Apple в настоящее время разрабатывает сразу два прототипа складных смартфонов iPhone. Данные прототипы построены в дизайне, который напоминает флагманские складные модели Samsung Galaxy Z Flip5 и Oppo Find N3 Flip, но, и стоит сделать на этом акцент, пока что это просто прототипы — до серийного релиза может дойти совсем иное устройство. Кроме того, это вовсе не значит, что Apple собирается выпускать свои собственные складные устройства — есть огромная вероятность того, что компания просто экспериментирует с данным форм-фактором.

Всё дело в том, что данные складные смартфоны не входят в планы Apple по массовому производству на текущий или 2025 год, так что ближайший складной смартфон производителя мы сможем увидеть разве что в 2026 году, если он вообще будет представлен компанией. Более того, есть информация о том, что компания Apple ведёт переговоры с по крайней мере одним азиатским производителем для поставки комплектующих для складного iPhone, но, разумеется, проект всегда может быть отменён, если в компании решат, что складные гаджеты ещё не готовы к серийному производству. Но абсолютно очевидно, что в настоящее время инженеры Apple пытаются избавиться от складки на экране и разработать шарнир, который позволит экрану быть полностью плоским. Это довольно сложная задача, которая требует многих лет разработки и экспериментов. Придётся ждать.