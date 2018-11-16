Apple работает над собственным модемом для iPhone

В последнее время отношение между Apple и Qualcomm складываются не совсем хорошо. После чего Apple выбрала себе единственного поставщика модемов для iPhone в 2018 году компанию Intel, после работы в течение многих лет с модемами Qualcomm.

Однако по слухам, партнерство между Intel и Apple также может быть недолгим, так яблочная компания занимается разработкой своих смартфонов внутри компании.Известно, что Apple собирается нанять команду инженеров для того, чтобы не зависеть от внешних поставщиков и начать работу на своем модеме-процессоре.