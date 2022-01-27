Apple работает над тем, чтобы iPhone мог работать как POS-терминал

Согласно новому отчету, Apple планирует представить новую услугу, которая позволит предприятиям использовать iPhone в качестве POS-терминалов без какого-либо дополнительного оборудования. Ожидается, что этот шаг произойдет через обновление программного обеспечения в ближайшие месяцы и позволит клиентам платить через NFC напрямую, помещая свои бесконтактные кредитные/дебетовые карты, iPhone или Apple Watch на другой iPhone.

Еще неизвестно, станет ли эта новая функция частью Apple Pay или Apple будет сотрудничать с существующими поставщиками платежей. В настоящее время Apple позволяет продавцам использовать свои iPhone или iPad в качестве POS-станции с помощью аппаратных вложений, таких как считыватели Block Inc Square, которые подключаются к устройству.

Этот шаг позволит iPhone действовать как программный POS (Soft POS), который уже доступен на устройствах Android через несколько сторонних приложений, поддерживающих несколько способов оплаты, включая собственный Apple Pay от Apple, а также Google Pay, Samsung Pay, банковские карты и NFC.