Apple работают над новыми наушниками

Apple работает над новыми беспроводными наушниками Powerbeats4. Powerbeats4 будет поддерживать громкую связь Hey Siri. Он будет поставляться с чипом W1. Чип H1 был представлен в AirPods второго поколения, а также включен в AirPods Pro.

По сравнению с микросхемой W1, микросхема H1 обеспечивает более быструю связь и увеличенный срок службы батареи. Качество звука будут улучшено.

Powerbeats ориентированы на тот же целевой рынок "тренировок". Когда Apple выпустит Powerbeats4 не известно. Скорее всего это будет в следующем году.