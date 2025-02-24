Apple расширила важнейшую функцию AirPods Pro 2

В сентябре Apple анонсировала функцию Hearing Aid (режим слухового аппарата) для AirPods Pro 2, которая, по словам самого производителя, обладает клиническим уровнем точности и может работать в качестве медицинского устройства, а не просто наушников без провода. Изначально функция была запущена в США после одобрения местного Министерства здравоохранения, а теперь Apple подтвердила, что функция вскоре будет доступна и в Великобритании. Обновление программного обеспечения для AirPods Pro 2 в Великобритании уже распространяется по воздуху — после установки пользователи получат доступ к новому Тесту слуха, который анализирует диапазон слышимости.

На основе результатов теста создаётся персонализированный профиль, который усиливает окружающие звуки в режиме реального времени, аналогично работе специализированных слуховых аппаратов. Эта настройка также применяется ко всем сопряжённым устройствам, охватывая телефонные звонки, музыку, видео и игры. Ранее Apple заявила о планах расширить доступность функции Hearing Aid более чем в 100 странах и регионах. Однако, как и в США и Великобритании, перед выпуском обновления потребуется одобрение местных органов здравоохранения. Это достаточно длительный и невероятно кропотливый процесс, потому что нужно провести ряд клинических испытаний и только после этого уже отправлять устройство в широкую доступность по всему миру. Но хорошо, что производитель работает в этом направлении.
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