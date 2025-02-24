Apple расширила важнейшую функцию AirPods Pro 2

На основе результатов теста создаётся персонализированный профиль, который усиливает окружающие звуки в режиме реального времени, аналогично работе специализированных слуховых аппаратов. Эта настройка также применяется ко всем сопряжённым устройствам, охватывая телефонные звонки, музыку, видео и игры. Ранее Apple заявила о планах расширить доступность функции Hearing Aid более чем в 100 странах и регионах. Однако, как и в США и Великобритании, перед выпуском обновления потребуется одобрение местных органов здравоохранения. Это достаточно длительный и невероятно кропотливый процесс, потому что нужно провести ряд клинических испытаний и только после этого уже отправлять устройство в широкую доступность по всему миру. Но хорошо, что производитель работает в этом направлении.