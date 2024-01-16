Apple разделит App Store на два компонента

Если верить информации инсайдеров, компания Apple планирует внести значительные изменения в работу цифрового магазина App Store, чтобы соответствовать требованиям Европейского союза. Например, Apple предложила крайне необычное решение — разделить App Store на два отдельных компонента, чтобы соответствовать требованиям к сторонней загрузке приложений в регионе. Правда, пока что не совсем ясно как Apple будет оказывать помощь сторонним разработчикам и как будут обрабатываться платежи. Помимо App Store, ожидается, что компания изменит FaceTime и Siri в Европе, чтобы соответствовать антимонопольным нормам. Как упоминалось ранее, Apple разработает подходящую систему для предоставления разработчикам возможности предлагать свои приложения вне App Store.

Тем не менее существует несколько опасений относительно сайдлоадинга приложений и использования сторонних систем оплаты. Ранее Apple отмечала, что загрузка приложений из сторонних источников может негативно повлиять на качество предоставляемых услуг и безопасность пользовательских данных. С другой стороны, специалисты считают, что Apple может внедрить специальные рекомендации или меры безопасности, чтобы предотвратить установку вредоносных приложений на iPhone или iPad. Это будет весьма интересное решение, потому что для многих возможность установки софта за пределами App Store является очень важной — особенно в тех регионах, где цифровой магазин просто заблокирован.
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