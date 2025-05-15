Apple разрабатывает кремний-углеродный аккумулятор

Кроме того, замена графита на кремний позволит увеличить ёмкость аккумуляторов без увеличения их физического размера, давая Apple больше свободы в дизайне будущих iPhone, в том числе в уменьшении их толщины. Источник, близкий к отрасли, отметил, что для улучшения работы ИИ на устройствах необходим скачок в энергоэффективности, и именно эту задачу Apple стремится решить с помощью перехода на кремний. Правда, пока что не совсем ясно, когда Apple представит свои первые аккумуляторы на чистом кремнии, но с учётом того, что компания часто внедряет новые технологии с определённой задержкой, ждать их появления в будущих iPhone, скорее всего, придётся ещё несколько лет. А вот у китайских компаний эти аккумуляторы уже есть и весьма неплохо себя показывают.