Apple разрабатывает кремний-углеродный аккумулятор

Преимущества кремний-углеродных аккумуляторов заставляют задуматься, почему такие гиганты, как Apple и Samsung, до сих пор не применяют эту технологию массово в своих устройствах. Однако, по сообщениям, обе компании уже ведут разработки в этом направлении. В частности, Apple, как утверждается инсайдерами, работает над созданием аккумуляторов на основе чистого кремния и сотрудничает с несколькими производителями для реализации этой технологии. Основная цель проекта — создать батареи, которые будут значительно дольше служить по сравнению с традиционными литий-ионными, что особенно актуально для задач с использованием искусственного интеллекта, требующих длительной автономной работы.

Кроме того, замена графита на кремний позволит увеличить ёмкость аккумуляторов без увеличения их физического размера, давая Apple больше свободы в дизайне будущих iPhone, в том числе в уменьшении их толщины. Источник, близкий к отрасли, отметил, что для улучшения работы ИИ на устройствах необходим скачок в энергоэффективности, и именно эту задачу Apple стремится решить с помощью перехода на кремний. Правда, пока что не совсем ясно, когда Apple представит свои первые аккумуляторы на чистом кремнии, но с учётом того, что компания часто внедряет новые технологии с определённой задержкой, ждать их появления в будущих iPhone, скорее всего, придётся ещё несколько лет. А вот у китайских компаний эти аккумуляторы уже есть и весьма неплохо себя показывают.