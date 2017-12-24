Apple разрабатывает прототипа смартфона с поддержкой 5G?

Сетевые инсайдеры сообщили о том, что смартфон Apple iPhone X стал хитом в Китае. Согласно докладу Morgan Stanley, на который ссылается источник, новый флагман купертиновцев превзошел по скорости распространения более доступные модели модели iPhone 8 и 8 Plus. Также источник утверждает, что Apple работает над прототипом смартфона с поддержкой 5G. Точнее, pre-5G, поскольку стандарты нового поколения сотовых сетей еще не приняты. Например, первый из них утвердили только несколько дней назад. Ранее сообщалось, что единственным поставщиком модемов 5G для новых смартфонов iPhone может стать компания Intel.