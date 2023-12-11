Apple разрабатывает складной планшет или даже ноутбуки

Судя по последней информации, компания Apple в конечном итоге всё же выйдет на рынок складных устройств, так как на рынке уже достаточно качественных дисплеев и поставщиков. Например, если верить информации инсайдеров, компания Samsung перестраивает свою команду разработки дисплеев, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности Apple в будущем. Отчет от информационного издания The Elec говорит о том, что Samsung продвигает реструктуризацию своей команды, поскольку хочет достичь операционной эффективности в разработке будущих складных продуктов Apple. Поскольку компания Apple продаёт десятки миллионов смартфонов за год, это отличная возможность для Samsung получить максимальное количество заказов и удовлетворить спрос, чтобы увеличить свой ежегодный доход.

Также есть информация о том, что LG работает с Apple, и обе корейские компании якобы разрабатывают панель размером 20,25 дюйма, хотя сроки её массового производства пока что под большим вопросом. Тем не менее, учитывая размер панели, Apple может использовать её для совершенно нового продукта вроде складного MacBook или iPad. При этом издание The Elec не упоминает никакой информации о складном iPhone, хотя именно этот сегмент продукции приносит основную часть доходов Apple. Вероятно, причина заключается в том, что складные смартфоны всё ещё остаются нишевым продуктом и заработать на этом направлении достаточно проблематично даже для такого гиганта как компания Apple.
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