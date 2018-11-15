Apple разрабатывает собственный модем для iPhone

Компания Apple за последние годы выросла в размерах и пытается снизить зависимость от сторонних поставщиков. Гигант вскоре может представить свой собственный модем. За последний месяц Apple опубликовала на своем сайте не менее 10 списков вакансий. На этот раз компания ищет людей с опытом работы в LTE и Bluetooth, в дополнение к сетям следующего поколения, которые полагаются на технологии 5G и миллиметровых волн.

На данный момент Apple предложит поддержку 5G iPhone в 2020 году с помощью чипа следующего поколения от Intel. Но если компания сможет успешно создать свой собственный модем к тому времени, Apple может легко переключить чип Intel на свои собственные.