Apple разрешит установку софта на iPhone за пределами AppStore

Из-за растущего давления со стороны Европейского союза, компания Apple, возможно, позволит пользователям устанавливать приложения из сторонних источников на свои iPhone уже в следующем году. Правда, стоит напомнить, что существуют два значительных недостатка, о которых должна позаботиться компания Apple в случае с сайдлоадингом — возможность устанавливать приложения из сторонних источников без соблюдения рекомендаций компании для разработчиков и право компании на получение комиссии в размере от 15 до 30 процентов. Поскольку приложения будут загружаться не из App Store, разработчики могут легко обойти комиссию, которую Apple берет за покупки. Fortnite, например, вполне может появиться на iPhone, даже после того, как Apple запретила Epic Games публиковать игру в App Store.

Однако, несомненно, будут установлены определённые механизмы, гарантирующие конфиденциальность и безопасность пользователей. Аналитики уверены, что компания создаст некую контролируемую систему для разработчиков, предлагающих приложения вне App Store, которая повысит безопасность данных и не только. Но, конечно, никто не сможет гарантировать тот факт, что приложения, загруженные из неизвестного источника, не будут заражены каким-то вирусом, не будут собирать данные о пользователе и многое другое. Это важный момент, на который стоит обращать своё внимание, потому что ранее безопасность и надёжность были основным преимуществом смартфонов Apple.