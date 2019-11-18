Apple реализовала 10 млн новых iPhone за два месяца

Недавно в сети появилась информация о том, что iPhone 2019 года выпуска продают лучше, чем предыдущее поколение. В частности, сообщалось о китайском рынке. Сегодня авторитетное издание Bloomberg ссылкой китайское министерство технологий сообщило о том, что после релиза нового поколения поставки смартфонов Apple увеличились на 6% в годовом выражении. Что до конкретных цифр, то за два месяца продаж новых iPhone в Китае было продано 10 миллионов экземпляров. Главной причиной растущего спроса называется «доступный» iPhone 11. Впрочем, в Китае, как и во многих других странах, iPhone 11 продается не за 700 долларов (цена в США), а за 783 доллара.