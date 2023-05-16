Apple реализует в iPhone 15 Pro Max перископическую камеру

Мероприятие WWDC 2023 уже совсем близко, и Apple, по информации инсайдеров, готовится анонсировать множество серьёзных обновлений программного обеспечения для своих устройств, а также долгожданную AR-гарнитуру и MacBook Air с диагональю экрана 15 дюймов. И хотя об этих продуктах информации не так уж много, поставщики секретной информации делают акцент в первую очередь на грядущих смартфонах, которые будут анонсированы в сентябре. Например, ранее инсайдеры сообщали, что Apple планирует представить в iPhone 15 Pro Max линзу-перископ, которая в техническом плане на голову выше многих современных телеобъективов. При этом ожидается, что перископная линза нового поколения будет доступна только в iPhone 15 Pro Max, тогда как остальные гаджеты в линейке получат более стандартные системы камер, а уже с 16-го поколения смартфонов эта камера будет и в обычном Pro-смартфоне.

Если вы не знакомы с возможностями перископной линзы, то стоит напомнить, что она позволяет отражать свет под углом 90 градусов с помощью нескольких линз на сенсор камеры. По сравнению с телеобъективом длина линзы становится больше, что позволяет получить улучшенные возможности увеличения отдалённых объектов. Пока что, правда, это лишь слухи и говорить уверенно о том, что именно компания Apple реализует в своих гаджетах нового поколения, сейчас рано. Другое дело, что если такая камера действительно появится, то компания получит преимущество над своими конкурентами в будущем.