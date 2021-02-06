Apple скоро прекратит производство iPhone 12 mini

Недавно стало известно о том, что компания Apple ограничила производство смартфона iPhone 12 mini из-за слабых продаж. Сегодня аналитики из JPMorgan Chase со ссылкой на источник из цепочки поставок сообщили о том, что купертиновцы прекратят производство компактной модели уже во втором квартале этого года. Если это случится, то iPhone 12 mini окажется самым недолговечным iPhone в истории.

Напомним, что iPhone 12 mini оснащается поддержкой сотовых сетей 5G, поддержкой магнитной беспроводной зарядки MagSafe, 5,4-дюймовым Super Retina XDR OLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, 5-нанометровым процессором Apple A14, 4 ГБ оперативной памяти, сдвоенной основной камерой с 12 Мп главным и 12 Мп сверхширокоугольным модулями, возможностью записывать видео в разрешении 4К и с частотой 60 к/с, батареей ёмкостью 2227 мАч, размерами 131,5:64,2:7,4 мм и массой 133 грамма.
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