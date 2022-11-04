Apple сломала Face ID

Некоторое время назад компания Apple триумфально анонсировала систему разблокировки смартфона по лицу Face ID, которая на сегодняшний день так и не получила серьёзного конкурента на рынке — просто другие компании не готовы вкладывать такие средства в создание технологии, которая не приносит никакой прибыли в конечном итоге. Однако сегодня появилась информация о том, что операционная система iOS 16 у определённых пользователей просто ломает систему Face ID, так что та просто перестает выполнять поставленные перед ней функции. Это, с одной стороны, довольно неприятная ситуация, а с другой, стоит сказать, данная система исправно работала на протяжении многих лет и это первый серьёзный сбой, который, вероятно, в ближайшее время поправят.

Проблема в том, что из-за каких-либо неисправностей операционной системы смартфон на базе iOS 16 перестаёт воспринимать Face ID, не считывая лицо пользователя. Конечно, никто не мешает просто взять и ввести пин-код, но если речь идёт про оплату чего-либо посредством смартфона, то ситуация уже становится некомфортной. Конечно, мы понимаем, что в ближайшее время систему починят и она будет работать так, как нужно, но сейчас пользователям стоит понимать, что такая недоработка существует и на неё стоит обращать внимание в случае, если вы хотите работать с устройством комфортно и оплачивать покупки. Другое дело, что проблема проявилась далеко не у всех пользователей — она носит единичный характер по всему миру.
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