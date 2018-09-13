Apple снимает с продажи iPhone X, iPhone 6s и iPhone SE

Вчера ночью компания Apple представила новые смартфоны iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Мало кто заметил, но на одном из слайдов новинки были показаны рядом со старыми моделями iPhone 7 и iPhone 8. Как оказалось, на данный момент это вся актуальная линейка смартфонов Apple. Всего через десять месяцев после выхода купертиновцы снимают с продажи iPhone X. Вероятно, они не хотят, чтобы старый смартфон конкурировал с iPhone XS. Также будут прекращены продажи популярных в нашей стране iPhone 6s и iPhone SE. Теперь купить iPhone X, iPhone 6s и iPhone SE можно будет ровно до тех пор, пока не опустеют складские запасы.