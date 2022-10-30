Apple снижает цены на iPhone 14 Pro

Аналитики из TrendForce опубликовали любопытный отчет о флагманских смартфонах iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, которые были выпущены почти два месяца назад. В отчете говорится, что из-за нестабильной экономической ситуации в мире продажи линейки упадут на 14%. По словам источников из цепочки поставок, Apple будет вынуждена сократить объемы производства не только непопулярных iPhone 14 и iPhone 14 Plus, но и бестселлеров iPhone 14 Pro и Pro Max. Ранее Apple China объявила о первом снижении цен на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Любопытно, что недавно руководитель Apple Тим Кук заявил, что его компания не справилась с высоким спросом на старшие модели линейки. В данный момент купертиновцы пытаются решить проблему с ограниченными поставками новых компонентов.