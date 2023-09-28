Apple снижает заказы процессоров из-за низкого спроса

Согласно последнему отчёту известного аналитика мобильного рынка Минг-Чи Куо, Apple снижает заказы на производство чипов по технологическому процессу в 3 нанометра примерно на треть. Более того, компания Qualcomm также уменьшает объёмы производства и в конечном итоге объёмы выпускаемой продукции по данному технологическому процессу упадут на 20-30% в годовом исчислении. Аналитик объяснил, что на самом деле причин для сокращения производства более чем достаточно — всё дело в текущих реалиях рынка. Первая причина заключается в том, что Apple столкнулась со снижением спроса на MacBook и iPad — после значительного рывка продажи пошли вниз и компания заметила, что сейчас её технику покупают уже не так часто, как раньше.

Новые чипы Apple и экраны mini LED недостаточно убедительны для потенциальных покупателей, чтобы они хотели перейти на новые устройства. На текущий момент гигант из Купертино сообщает о снижении поставок ноутбуков на 30% (всего 17 миллионов экземпляров за финансовый год), а также уменьшении поставок iPad на 22% (48 миллионов устройств за финансовый год). Да и компания Qualcomm столкнулась с суровой реальностью, потому что когда Huawei перестала покупать чипы производителя, продажи упали очень сильно. На текущий момент производитель вынужден снизить объёмы выпускаемой продукции на 30%, а это, конечно, сильно бьёт по доходам. Вероятно, в ближайшие несколько лет рынок будет ощущать постепенное снижение спроса на электронику.
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