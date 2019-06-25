Apple собирается нанять 2000 сотрудников

Сотрудники компании Apple сообщили довольно интересную новость — вскоре в новом офисе в Сиэтле появится 2000 рабочих место. Стоит отметить, что изначально сообщалось всего о тысяче сотрудников, но довольно быстро руководство компании изменило своё решение и сообщило о большем количестве вакансий. Нужно понимать, что набирать работников будут довольно долго и окончательно штат сформируют только к 2024 году. Однако, это говорит о больших планах компании на развитие своего продукта, ведь такая громадная команда будет заниматься разработкой каких-то новых технологий и, весьма вероятно, улучшит софт и прочие недоработки компании, которые есть на текущий момент. Остается лишь надеяться, что такой большой штат действительно принесет свои плоды.