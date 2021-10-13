Apple сократит производство iPhone 13 из-за нехватки чипов

Ходят слухи, что Apple сокращает производство iPhone 13 из-за текущей нехватки микросхем в мире. Они планировали произвести около 90 миллионов единиц iPhone 13 в последнем квартале 2021 года, но теперь им, придется сократить это количество до 80 миллионов.

Apple, очевидно, заявила своим партнерам по производству, что производство будет сокращено, потому что Texas Instruments, и Broadcom не могут поставить Apple достаточное количество компонентов. Apple - не единственная компания, которая сталкивается с этой проблемой, это глобальная проблема, с которой многие производители устройств сталкиваются в последние несколько месяцев. Нехватка чипов также влияет на другие устройства, такие как MacBook, а также на iPhone 13. Ожидается, что проблемы с глобальной нехваткой чипов продлятся до следующего года. Apple недавно выпустила свою линейку iPhone 13, будет интересно посмотреть, сможет ли Apple производить достаточно устройств, чтобы удовлетворить спрос покупателей.