Apple сократит производство iPhone 13 из-за нехватки чипов

Apple, очевидно, заявила своим партнерам по производству, что производство будет сокращено, потому что Texas Instruments, и Broadcom не могут поставить Apple достаточное количество компонентов. Apple - не единственная компания, которая сталкивается с этой проблемой, это глобальная проблема, с которой многие производители устройств сталкиваются в последние несколько месяцев. Нехватка чипов также влияет на другие устройства, такие как MacBook, а также на iPhone 13. Ожидается, что проблемы с глобальной нехваткой чипов продлятся до следующего года. Apple недавно выпустила свою линейку iPhone 13, будет интересно посмотреть, сможет ли Apple производить достаточно устройств, чтобы удовлетворить спрос покупателей.