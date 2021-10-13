Apple сократит производство iPhone 13 из-за нехватки чипов

Ходят слухи, что Apple сокращает производство iPhone 13 из-за текущей нехватки микросхем в мире. Они планировали произвести около 90 миллионов единиц iPhone 13 в последнем квартале 2021 года, но теперь им, придется сократить это количество до 80 миллионов.

Apple, очевидно, заявила своим партнерам по производству, что производство будет сокращено, потому что Texas Instruments, и Broadcom не могут поставить Apple достаточное количество компонентов. Apple - не единственная компания, которая сталкивается с этой проблемой, это глобальная проблема, с которой многие производители устройств сталкиваются в последние несколько месяцев. Нехватка чипов также влияет на другие устройства, такие как MacBook, а также на iPhone 13. Ожидается, что проблемы с глобальной нехваткой чипов продлятся до следующего года. Apple недавно выпустила свою линейку iPhone 13, будет интересно посмотреть, сможет ли Apple производить достаточно устройств, чтобы удовлетворить спрос покупателей.
Комментарии и отзывы iPhone 13
Поставки Samsung Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 откладывают…
Поставки Samsung Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 откладываютПару недель назад компания Samsung официально представила свои новейшие складные смартфоны — Galaxy Z Fol…
Samsung Galaxy Z Fold3 поступит в продажу без зарядки в коро…
Samsung Galaxy Z Fold3 поступит в продажу без зарядки в короНовый складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold3 будет представлен на этой неделе, а сегодня мы узнали все …
Xiaomi Mi Mix 4 оценен в 770 долларов…
Xiaomi Mi Mix 4 оценен в 770 долларовКак и ожидалось, сегодня компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов флагманской моделью Mi Mix 4. Н…
Huawei nova 8i и nova 9 скоро появятся в Европе…
Huawei nova 8i и nova 9 скоро появятся в ЕвропеКомпания Huawei запускает на европейский рынок два новых телефона серии nova. Согласно информации от WinF…
Samsung Galaxy M52 не получил 3,5-мм разъем…
Samsung Galaxy M52 не получил 3,5-мм разъемНа официальном сайте компании Samsung появилось полное описание смартфона Galaxy M52 5G, официальная през…
Red Magic 6S Pro получил активную систему охлаждения…
Red Magic 6S Pro получил активную систему охлажденияСегодня компания Nubia поделилась еще одним тизером своего будущего игрового смартфона Red Magic 6S Pro. …
OnePlus Nord N10 получит обновление ОС Android 11…
OnePlus Nord N10 получит обновление ОС Android 11Смартфон OnePlus Nord N10 начал получать обновление операционной системы Android 11. Напомним, что гаджет…
Опубликована первая распаковка Samsung Galaxy M52 5G…
Опубликована первая распаковка Samsung Galaxy M52 5G Официальный релиз смартфона Samsung Galaxy M52 5G запланирован на 28 сентября, однако мы уже знаем его …
Обзор vivo Y31. Смартфон с NFC и хорошей автономностьюОбзор vivo Y31. Смартфон с NFC и хорошей автономностью
Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?
Обзор realme C20 32GB: NFC, 5000 мАч и AI-камера за 8 990 рублей. Да здравствует король?Обзор realme C20 32GB: NFC, 5000 мАч и AI-камера за 8 990 рублей. Да здравствует король?
Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFC
50 дней до Евро 2020. Как в Санкт-Петербурге будет проходить чемпионат по футболу50 дней до Евро 2020. Как в Санкт-Петербурге будет проходить чемпионат по футболу
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor