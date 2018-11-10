Apple сообщила о серьезных дефектах в MacBook Pro и iPhone X

Apple сегодня объявила о новой программе бесплатной замены дефектных дисплеев iPhone X и SSD-накопителей MacBook. У некоторых дисплеев iPhone X могут быть проблемы с реагированием на прикосновения, а в MacBook Pro есть неполадки с SSD-накопителями. В iPhone X возникают проблемы с сенсорным экраном из-за выхода из строя одного из компонентов. Устройства могут не реагировать на касание. Также поступают жалобы на то, что иногда дисплей начинает работать самостоятельно.

Также корпорация заявила о возможной потере данных и сбоях в работе жестких дисков в некоторых ноутбуках MacBook Pro 13, которые были проданы с июля 2017 года по июнь 2018 года. Их владельцам порекомендовали в ближайшее время обратиться в сервисные центры Apple для устранения неполадок. Пользователи могут узнать, подвержен ли их ноутбук дефекту, если введут серийный номер устройства на специальной странице сайте Apple.