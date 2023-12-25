Apple создаёт собственный Wi-Fi-модем

У компании Apple есть огромное желание заполучить контроль над чипами для широкого спектра своих продуктов, однако это не так просто, как ожидали инженеры производителя. Собственные системы на кристалле компании, по мнению аналитиков индустрии, безусловно, отличаются уникальностью, но когда дело доходит до разработки собственных 5G-модемов и Wi-Fi-чипов, Apple серьёзно отстаёт от своих поставщиков вроде Broadcom и Qualcomm. При этом компания планирует представить свои первые Wi-Fi-чипы в 2025 году, хотя есть мнение, что в конечном итоге производитель может и перенести релиз на другой год. По информации инсайдеров DigiTimes, компания Apple сделала значительные инвестиции в разработку собственных 5G- и Wi-Fi-чипов, хотя точная сумма не уточняется.

К сожалению, инвестиции пока что не принесли плодов, так как компания из Купертино столкнулась с определёнными препятствиями и уже отказалась от релиза своего чипа 5G. Теперь же производитель хочет попробовать свои силы в другой области. Вот только состязаться ей придётся с компаниями Qualcomm и Broadcom, у которых не только накоплен значительный опыт на рынке, но и есть патентованные технологии, которые могут легко быть оспорены в суде, если обе компании почувствуют, что Apple слишком уверенно нарушает баланс их бизнеса. Существует вероятность, что эти собственные Wi-Fi-чипы не появятся в 2025 году, но в случае если это всё же произойдёт, компания Broadcom столкнётся с финансовыми потерями, так как компания Apple ей основной клиент.