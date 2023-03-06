Apple создаёт свой собственный мобильный модем

Аналитики рынка мобильных технологий некоторое время назад поведали информацию о том, что компания Apple планирует в ближайшем будущем полностью отказаться от использования модемов компании Qualcomm. Дело в том, что хотя компания сейчас самостоятельно выпускает собственные процессоры, но внутри системы на кристалле всё равно используется модем стороннего производства. Из-за этого компания Apple оказалась в зависимости от поставщика этих самых модемов — они получаются дороже, при этом если в цепочке поставок возникнут какие-либо проблемы, то производство смартфонов просто встанет. Соответственно, в компании уже работают над тем, чтобы создать свой собственный мобильный модем — его будет производить компания TSMC на мощностях в 3 нанометра.

Это значит, что производитель получит достаточно передовую разработку — на текущий момент на рынке не так много чипов, которые производятся по новейшему технологическому процессу. Это связано и с тем, что Apple банально выкупила все производственные мощности производителя на много лет вперёд, чтобы пользователи Apple могли получить лучшее из того, что есть на современном рынке электроники. Так что в ближайшем будущем компания Apple должна отказаться от продукции сторонних производителей и сделать упор на собственную продукцию — мы не можем прогнозировать как это скажется на возможностях новых смартфонов компании, но стоимость их точно вырастет, потому что разработка таких модемов требует средств. А их нужно отбивать.