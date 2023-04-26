Apple создаёт виртуального тренера на базе ИИ

К примеру, iPad, наконец, получит специальную версию приложения Health в рамках iPadOS 17. Кроме того, Apple, предположительно, работает над трекером эмоций и новыми функциями, которые помогут пользователям более гармонично настраивать свой рабочий день, питание и не только. Эти новые функции будут дополнением к растущему набору инструментов, ориентированных на здоровье, встроенных в устройства Apple. Например, в прошлом году была представлена функция отслеживания приёма лекарств, а также запущен платный сервис Fitness Plus, который каждую неделю добавляет новые тренировки. Но ранее производитель не использовал систему на базе искусственного интеллекта, так что данное нововведение, безусловно, привлечёт внимание со стороны пользователей.