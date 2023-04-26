Apple создаёт виртуального тренера на базе ИИ

Apple работает над платным сервисом на базе искусственного интеллекта, который может помочь улучшить ваши привычки в области физической активности, сна и питания — об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Bloomberg. Сервис под кодовым названием Quartz предположительно будет использовать ИИ и данные с Apple Watch, чтобы предлагать рекомендации и создавать программы тренировок, настроенные на конкретных пользователей. Однако Quartz не будет анонсирован в этом году и выйдет только в следующем, так как разработчикам нужно ещё очень многое довести до ума. Новый сервис Quartz — это только одна из нескольких новых инициатив в области здоровья, описанных в отчёте Bloomberg.

К примеру, iPad, наконец, получит специальную версию приложения Health в рамках iPadOS 17. Кроме того, Apple, предположительно, работает над трекером эмоций и новыми функциями, которые помогут пользователям более гармонично настраивать свой рабочий день, питание и не только. Эти новые функции будут дополнением к растущему набору инструментов, ориентированных на здоровье, встроенных в устройства Apple. Например, в прошлом году была представлена функция отслеживания приёма лекарств, а также запущен платный сервис Fitness Plus, который каждую неделю добавляет новые тренировки. Но ранее производитель не использовал систему на базе искусственного интеллекта, так что данное нововведение, безусловно, привлечёт внимание со стороны пользователей.